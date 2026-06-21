Live Report: Anthrax au Hellfest 2026 (Jour 3)

Anthrax arrive en Main Stage 2 avec l’intro d”Among the Living” et le concert démarre ensuite sur les chapeaux de roue. Ça bouge sur la scène, on voit même Joey Belladonna déborder d’énergie et arpenter l’espace de droite à gauche et sauter sur les différents niveaux de la scène. Sur un fond de scène avec le nom et un logo du groupe, le concert peut démarrer.

Avec un concert d’Anthrax, on est rarement déçu. Le groupe produit un best-of de ses meilleurs titres. On peut citer “Madhouse”, “Caught in a Mosh” ou encore “Indians”. Le public français a aussi la chance de découvrir pour la première fois “It’s for the Kids”, single de leur prochain album “Cursum Perficio” qui sortira le 18 Septembre prochain. Bien entendu, étant en France, il était obligatoire pour Anthrax de jouer “Antisocial”, la fameuse reprise de Trust.

Charlie Benante étant blessé à la main sur cette fin Juin/début Juillet, c’est Darby Todd qui assure l’intérim. Et on peut dire que ça se passe très bien. Les morceaux s’enchaînent. Le son n’est parfois pas égal entre tous les instruments pendant le show mais c’est tout de même très bien. La bonne énergie du groupe surpasse cela. Comme toujours, entre Scott Ian, Frank Bello et Joey Belladonna, on ne sait où regarder tellement tout le monde a de l’énergie à revendre.

C’est toujours un plaisir de voir Anthrax en festival. C’est un spectacle garanti avec des titres toujours efficaces et une superbe ambiance. Lors du dernier titre, “Indians”, la musique s’arrête pour que Scott Ian prenne la parole et demande au public de se bouger pour la fameuse War Dance. Le public ne demandait que ça pour bouger et tourner dans la fosse. C’est toujours un classique à voir.