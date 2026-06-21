Live Report: Megadeth au Hellfest 2026 (Jour 3)

Sous des riffs de guitares rapides et énergiques, Megadeth débarque sur la Main Stage 2 avec “Tipping Point” et le concert démarre. La foule s’embrase. Beaucoup de festivaliers sont venus pour voir le groupe américain, de nombreux fans reprennent les paroles de chaque chanson et le public danse et bouge pendant le concert.

C’est un Dave Mustain heureux d’être là qui se présente sur la scène du festival. Il prend plusieurs fois la parole pour exprimer sa joie de jouer au Hellfest. On peut sentir quelques difficultés à pousser sa voix, mais le niveau reste bon et les morceaux s’enchaînent bien. La qualité du reste des membres du groupe est indéniable. Que ce soit la batterie avec Dirk Verbeuren qui, à chaque titre, enchaîne avec une rapidité et une force d’exécution exceptionnelle ou encore le niveau impressionnant affiché par Teemu Mäntysaari à la guitare, le groupe offre une représentation de haute volée. On remarque aussi que certains solos d’habitude joués par Dave Mustaine, le frontman célèbre du groupe, sont dorénavant joués par Teemu Mäntysaari.

La setlist offre toujours des superbes classiques comme “Hangar 18”, “Sweating Bullets” ou “Peace Sells” avec l’arrivée de Vic Rattlehead avec une mallette pleine d’argent. Bien entendu, étant en France, le groupe a joué “A Tout le Monde” avec une reprise a cappella du refrain en français par le public. On a pu aussi observer quelques morceaux du dernier album comme “I Don’t Care” ou encore “Tipping Point”.

C’est un assez bon concert de Megadeth. Même si la voix de Dave Mustaine paraissait plus faible que d’habitude, le reste a été un régal, notamment le niveau technique affiché par le guitariste Teemu Mäntysaari. C’est toujours un plaisir d’entrendre ces classiques avec un public du Hellfest venu en masse pour les voir.