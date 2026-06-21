Live Report: Sidilarsen au Hellfest 2026 (Jour 3)

Une heure et demie après l’horaire prévu suite à l’annulation de Tom Morello, Sidilarsen arrive sur la Main Stage 1 du Hellfest. Il y a énormément de monde pour voir le groupe toulousain. Le concert démarre par “Comme on vibre”. Que ce soit sur scène ou dans la fosse, tout le monde bouge en rythme avec les beats électroniques.

L’ambiance sur la scène est très bonne, tout le monde bouge. Le logo du groupe est placé en gros derrière la batterie et s’illumine pendant les différents titres. Le fond de scène reprend des images animées liées aux différents titres joués, comme des billets verts pour “MONEY GAME”. Pour d’autres morceaux, on a des mots écrits sur le fond de scène reprenant les refrains des titres.

Le chanteur David Cancel prend majoritairement la parole. Il exprime plusieurs fois sa joie de jouer devant le Hellfest. Il s’assure que le public soit toujours dans le bon mouvement, c’est à dire danser et chanter avec Sidilarsen. Il prend aussi longuement la parole contre toutes formes de violences partout, puis enchaîne sur le morceau traitant de cette thématique “Adelphité”.

C’est un très bon concert de Sidilarsen. Entre les titres accrocheurs, le dynamisme du groupe ainsi que la belle communion avec le public, c’est une grande réussite. Pour témoigner de ce lien avec le public, on relève la reprise a cappella pendant plusieurs minutes à la fin du concert du refrain de “Des milliards”. David Cancel a aussi profité du moment pour parler de leur festival, le Sidifest, qui aura lieu à Toulouse en Octobre prochain.