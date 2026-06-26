Heavy Week-End 2027 : l’aftermovie est en ligne, premiers groupes annoncés en septembre

Après une troisième édition couronnée de succès, le Heavy Week-End tourne déjà son regard vers 2027. Les organisateurs viennent de dévoiler l’aftermovie officiel de l’édition 2026, l’occasion de revivre les temps forts d’un festival qui a réuni près de 40 000 spectateurs sur trois jours dans la version Open Air du Zénith de Nancy.

Désormais bien installé parmi les grands rendez-vous estivaux dédiés aux musiques extrêmes, le Heavy Week-End continue de se démarquer grâce à un format original. Chaque journée accueille seulement quatre groupes sur une unique grande scène, permettant au public de profiter de chaque concert dans des conditions optimales, sans chevauchement d’horaires ni choix frustrants entre plusieurs artistes.

L’édition 2026 a une nouvelle fois tenu toutes ses promesses avec une affiche de premier plan emmenée par Sabaton, Gojira et Electric Callboy, accompagnés de neuf autres formations qui ont contribué à faire vibrer le public nancéien durant tout le week-end. Portée par une ambiance chaleureuse et une organisation saluée par les festivaliers, cette troisième édition confirme la montée en puissance du Heavy Week-End dans le paysage des festivals français.

L’aftermovie récemment mis en ligne permet de revivre les performances les plus marquantes, l’ambiance du public et les meilleurs moments de ces trois journées placées sous le signe du metal.

Les organisateurs donnent d’ores et déjà rendez-vous aux fans les 4, 5 et 6 juin 2027 pour la quatrième édition du Heavy Week-End, qui se tiendra une nouvelle fois au Zénith de Nancy. Il ne faudra pas patienter très longtemps avant de découvrir les premiers noms de l’affiche, puisque les premières annonces sont attendues dès le mois de septembre.

Pass 3 Jours Early Birds: https://www.heavyweekend.live/