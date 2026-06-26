Five Finger Death Punch annonce « Legacy », son dixième album et dévoile le nouveau single « De Oppresso Liber »

Five Finger Death Punch célèbre vingt ans de carrière avec l’annonce de son dixième album studio. Intitulé « Legacy », il sera disponible en version numérique dès le 31 juillet 2026, avant une sortie en CD, vinyle et cassette le 18 septembre. Pour accompagner cette annonce, le groupe dévoile un nouveau single, « De Oppresso Liber », déjà disponible avec son clip officiel.

Selon le guitariste Zoltan Bathory, « Legacy » représente un véritable instantané de l’histoire du groupe. « Chaque album est une photographie de ce que nous étions à un moment précis, et « Legacy » est exactement ce que son titre suggère. C’est une réflexion sur le parcours, les leçons, les victoires, les difficultés et tout ce que nous avons vécu au cours des deux dernières décennies. »

Le musicien souligne également l’importance des fans dans cette aventure : « Ce qui donne du sens à ce parcours, c’est que nous ne l’avons pas accompli seuls. Nous avons voyagé aux côtés de millions de fans à travers le monde et, d’une certaine manière, nous sommes devenus une partie de la vie des uns et des autres. C’est une chose incroyable sur laquelle réfléchir vingt ans plus tard. »

De son côté, le chanteur Ivan Moody insiste sur le fait que ce nouvel album ne se contente pas de regarder vers le passé. « Vingt ans représentent une étape importante, pas une destination. Nous sommes extrêmement fiers de cet album, car il rassemble tout ce que les fans aiment chez Five Finger Death Punch, tout en ouvrant la voie vers ce qui nous attend ensuite. »

Le nouveau morceau « De Oppresso Liber » rend hommage à celles et ceux qui choisissent de protéger les plus vulnérables. Zoltan Bathory explique : « »De Oppresso Liber » est bien plus qu’une simple devise. C’est un appel, une philosophie. Elle représente la volonté de se tenir entre le danger et ceux qui ne peuvent pas se défendre. Tout au long de l’histoire, certaines personnes ont toujours accepté cette responsabilité. Cette chanson est notre manière de rendre hommage à cet état d’esprit. »

Ce titre succède à « Eye Of The Storm », dévoilé le mois dernier, qui poursuit son ascension dans les radios rock nord-américaines en intégrant déjà le Top 5. Le morceau a également rencontré un important succès sur les plateformes de streaming avec plusieurs millions d’écoutes et de vues.

Cette année marque également le lancement de la tournée mondiale du 20e anniversaire de Five Finger Death Punch. Après une première partie en Amérique du Nord avec Cody Jinks et Eva Under Fire, le groupe traversera l’Europe au début de l’année 2027 accompagné de Lamb Of God et Bleed From Within sur la majorité des dates.

Les fans français pourront retrouver Five Finger Death Punch le 10 février 2027 à l’Accor Arena de Paris, dans le cadre de cette tournée anniversaire qui célébrera les plus grands classiques du groupe tout en mettant à l’honneur les nouveaux morceaux de « Legacy ».

Parallèlement à cette tournée, Five Finger Death Punch poursuit également son engagement caritatif. Une partie des recettes de la tournée nord-américaine 2026 sera reversée à plusieurs programmes destinés à soutenir les athlètes olympiques et paralympiques américains en vue des Jeux de Los Angeles 2028, ainsi qu’à différentes associations que le groupe accompagne depuis de nombreuses années.

LEGACY » TRACKLISTING:

Legacy

De Oppresso Liber

Eye Of The Storm

Nails In The Coffin

In Time

Unscathed

Joke’s On Me

Everybody Lies

Shelter

Scapegoat