HURAKAN dévoile « Parasite », un nouveau single brutal annonçant son prochain album

Le groupe français de brutal deathcore HURAKAN signe son retour avec « Parasite », un tout nouveau single accompagné d’un clip, disponible dès aujourd’hui, 26 juin. Ce morceau marque le premier extrait du prochain album du quintette, attendu à l’automne 2026.

Originaire d’Amiens et formé en 2017, HURAKAN s’est imposé au fil des années comme l’un des représentants les plus féroces de la scène deathcore française. Composé de Danny Louzon au chant, Raphaël Darras à la basse, Maxime Maréchal et Thomas Moreau aux guitares, ainsi que Loris Marquand à la batterie, le groupe a construit sa réputation grâce à des albums toujours plus ambitieux, de « Multiversal Entities of Abhorrent Hatred » à « Via Aeterna », mais également à des prestations scéniques explosives aux côtés de formations telles qu’Aborted, Dark Tranquillity, Unearth, Suffocation, Benighted ou Stillbirth.

Avec « Parasite », HURAKAN poursuit son exploration des aspects les plus sombres de la condition humaine. Le groupe décrit ce nouveau titre comme une réflexion sur « la notion de parasite comme un processus de transformation et de transmission ». Derrière cette idée se cache une métaphore de l’humanité, présentée comme un organisme destructeur qui consume progressivement son environnement jusqu’à provoquer son propre déclin.

Le morceau aborde ainsi les conséquences de la pollution et de la destruction des écosystèmes, décrivant une menace qui grandit silencieusement au cœur même de l’humanité. À travers ses paroles, HURAKAN dénonce l’illusion de contrôle entretenue par notre espèce, alors même que ses propres actions la conduisent vers sa perte.

Le clip, réalisé par Brice Hincker, accompagne cette vision avec une approche résolument artistique. Dans un décor industriel abandonné, un unique personnage traverse différents états, devenant successivement source, réceptacle et vecteur de cette présence invisible. Plutôt que de représenter le parasite de manière explicite, la réalisation le suggère à travers des matières, des mouvements et des gestes, créant un contraste saisissant entre une esthétique maîtrisée et un propos profondément dérangeant. Le corps humain devient alors un simple lieu de passage, renforçant la portée symbolique du morceau.

Cette nouvelle sortie annonce un album attendu pour l’automne 2026, dont davantage d’informations seront dévoilées dans les prochains mois. En attendant, HURAKAN défendra « Parasite » sur scène avec plusieurs concerts déjà programmés, notamment à l’Ugly Fest, au Meh Suff en Suisse, au SidFest, au Deathtoberfest en Belgique, ainsi qu’une release party prévue le 7 novembre à L’Empreinte de Savigny-Le-Temple.

Toutes les dates:

29/08/2026 Ugly Fest 2026, Gravigny (FR)

04/09/2026 Meh Suff 2026, Zurich (SW)

11/09/2026 SidFest 2026, Tours (FR)

10/10/2026 Deathtoberfest 2026, Liège (BE)

16/10/2026 Cold Crash, Rezé (FR)

17/10/2026 PitDog, Lorient (FR)

07/11/2026 Release Party – L’Empreinte, Savigny-Le-Temple (FR)