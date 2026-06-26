ADX annonce son nouvel album « 13ème Choc » et dévoile le single « Les neuf de Senlis »

Les légendes du speed metal français ADX sont de retour avec un nouvel album. Intitulé « 13e Choc », ce treizième opus sortira le 25 septembre 2026 via Verycords. Pour accompagner cette annonce, le groupe dévoile dès aujourd’hui un premier extrait, « Les neuf de Senlis », qui offre un premier aperçu de cette nouvelle direction plus agressive.

Fondé en 1982, ADX s’est imposé comme l’un des piliers du speed metal hexagonal. Depuis la sortie de « Exécution » en 1985, le groupe a bâti une identité reconnaissable entre toutes, mêlant mélodies fédératrices, riffs incisifs et textes inspirés aussi bien de l’Histoire que des univers fantastiques. Malgré les décennies, ADX n’a jamais cessé d’enchaîner les albums et les concerts, se produisant aussi bien en France qu’à l’international, tout en marquant les esprits lors de festivals majeurs comme le Hellfest ou le Motocultor.

Avec « 13e Choc », le quintette revendique une évolution musicale assumée. Les premières compositions ont naturellement orienté le groupe vers un registre plus agressif et plus thrash, sans pour autant renier son ADN. Les guitares se montrent plus tranchantes, les compositions gagnent en intensité, tandis que les refrains accrocheurs et les thématiques historiques et fantastiques, marque de fabrique d’ADX depuis ses débuts, restent au cœur de l’identité du groupe. « 13e Choc » se présente ainsi comme le témoignage d’un groupe expérimenté qui continue d’évoluer tout en restant fidèle à ses racines.

Le premier single, « Les neuf de Senlis », s’inspire d’un épisode marquant de l’histoire des Templiers. Le groupe explique : « L’histoire se passe à l’époque des Templiers. Le roi Philippe le Bel a fait exécuter, donc brûler, neuf Templiers qui se trouvaient dans la ville de Senlis. Ce sont les premiers d’une longue série. On raconte le commencement et le pourquoi de ces exécutions. »

« 13e Choc » sera disponible le 25 septembre 2026.

Tracklist de « 13e Choc » :

13ème Choc (instrumental) Nom de code : ADX Le règne des écorcheurs La peur te va si bien Les neuf de Senlis Cardinal Sous le masque du fléau L’Ombre des hussards Eldorado, terre de sang Bellatores (instrumental) L’Entité Perdition (instrumental)