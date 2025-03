Testament célèbre les 35 ans de « Practice What You Preach » avec une tournée anniversaire explosive !

Le groupe de thrash metal américain Testament a annoncé une tournée spéciale pour célébrer le 35ᵉ anniversaire de leur album emblématique « Practice What You Preach ». Lors de cette tournée intitulée « An Evening with Testament », le groupe interprétera l’intégralité de cet album pour la première fois.

Sorti en 1989, « Practice What You Preach » est le troisième album studio de Testament. Il aborde des thèmes variés tels que la religion, la politique et les relations personnelles. Des titres comme « Greenhouse Effect » traitent de l’environnement, tandis que « Sins of Omission » aborde la prévention du suicide, et « The Ballad » parle de rupture et de guérison. Cet album a marqué un tournant dans la carrière du groupe, atteignant la 77ᵉ place du Billboard 200 et restant classé pendant douze semaines.

La tournée anniversaire débutera en avril 2025 aux États-Unis. Bien que les dates européennes n’aient pas encore été confirmées, les fans français peuvent espérer une annonce prochaine, étant donné la popularité durable de Testament en Europe. En 2024, le groupe avait déjà effectué une tournée européenne des festivals d’été, démontrant leur engagement envers leur public international.

Cette célébration du 35ᵉ anniversaire de « Practice What You Preach » offre aux fans une occasion unique de redécouvrir un album phare du thrash metal, interprété dans son intégralité par les membres originaux de Testament.

