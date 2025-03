GHOST annonce son nouvel album « Skeletá » et dévoile « Satanized » !

Comment ne pas être fasciné par le chemin parcouru par GHOST depuis sa naissance dans l’imagination de Tobias Forge au début du 21e siècle ? Aujourd’hui, le groupe revient avec un sixième album studio, « Skeletá », qui sortira le 25 avril 2025 via Loma Vista Recordings / Concord / Universal. Et pour marquer le coup, GHOST nous livre un premier extrait explosif : « Satanized », déjà disponible sur toutes les plateformes de streaming.

« Satanized » : Premiers frissons d’un album introspectif

Accompagné d’un clip saisissant dans lequel on découvre Papa V Perpetua, le nouveau leader de GHOST, « Satanized » s’impose dès les premières notes comme un titre aussi envoûtant qu’inquiétant. Entre riffs acérés et refrains entêtants, le morceau plonge l’auditeur dans une lutte spirituelle troublante, où le narrateur succombe peu à peu aux forces obscures. « There is something inside me, And they don’t know if there is a cure », murmure le chanteur d’une voix hypnotique… Trop tard, vous avez été « Satanized » !

« Skeletá » : GHOST face à son propre reflet

Produit par Gene Walker et mixé par Andy Wallace et Dan Malsch, « Skeletá » s’inscrit dans la continuité des albums précédents tout en prenant un tournant plus introspectif. Alors que « Impera » traitait de la grandeur et de la chute des empires, et « Prequelle » évoquait les fléaux historiques, « Skeletá » explore cette fois les abîmes de l’âme humaine. Chaque titre semble être une conversation avec soi-même, une introspection brutale où se mêlent doutes, peurs et rédemption.

Une ascension irrésistible

Depuis ses débuts en Suède, GHOST a conquis la planète avec son esthétique unique et son rock mélodique teinté d’obscurantisme. Avec près de 10 milliards de streams, cinq nominations aux Grammy Awards (et une victoire pour « Cirice »), un single certifié platine (« Mary on a Cross ») et des tournées mondiales dantesques, le groupe ne cesse d’étendre son empire. En France, « Meliora » a été certifié disque d’or, et leur popularité ne cesse de croître, notamment grâce à des passages remarqués à la radio et à la télévision.

Trois concerts en France pour présenter « Skeletá »

Pour fêter la sortie de « Skeletá », GHOST prépare une tournée mondiale qui fera escale en France pour trois dates exceptionnelles :

Samedi 26 avril 2025 – Lyon / LDLC Arena

Dimanche 27 avril 2025 – Toulouse / Zénith

Mardi 13 mai 2025 – Paris / Accor Arena

Les « rituels » live de GHOST sont toujours des expériences uniques, alliant une mise en scène spectaculaire, un son d’une précision chirurgicale et une communion intense avec le public. Ne manquez pas cette opportunité d’assister à l’un des spectacles les plus captivants de la scène rock actuelle !

Rendez-vous le 25 avril pour plonger dans « Skeletá », et dès maintenant pour découvrir « Satanized » !

