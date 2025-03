GhostSeeker : Une Nouvelle Vague dans le Metalcore Australien

La scène metalcore australienne continue de s’imposer sur la scène internationale avec des groupes toujours plus talentueux et innovants. Parmi eux, GhostSeeker se démarque par son énergie brute, ses mélodies accrocheuses et une identité musicale forte. Avec une formation solide et une présence grandissante sur les réseaux sociaux, le groupe est prêt à conquérir un public toujours plus large.

Une Formation Talentueuse

GhostSeeker réunit des musiciens passionnés et expérimentés :

Tim Campey – Guitare

– Guitare Celeste Bojczuk – Chant

– Chant Cory Walkeden – Guitare

– Guitare Daniel Breen – Chant

– Chant Daniel Gay – Batterie

Cette formation allie puissance instrumentale et richesse vocale, apportant une dynamique unique à leur son.

Un Avenir Prometteur

Avec une identité musicale affirmée et une ambition grandissante, GhostSeeker est en passe de marquer durablement la scène metalcore. Entre riffs percutants, alternance entre chant clair et scream, et une intensité palpable, leur musique s’impose comme une expérience immersive et puissante.

