Sleep Theory : Tous les détails sur leur premier album Afterglow!

Après avoir conquis le public avec l’EP Paper Hearts, Sleep Theory s’apprête à franchir une nouvelle étape avec la sortie de Afterglow, leur tout premier album, prévu pour le 16 mai chez Epitaph Records. Porté par des millions de streams et une ascension fulgurante, le quatuor américain confirme son statut de révélation incontournable de la scène rock et metal moderne.

Un album entre puissance et émotion

Avec Afterglow, Sleep Theory déploie un univers sonore riche, oscillant entre metalcore, hard rock et ballades émotionnelles. Ce premier opus de douze titres inclut des morceaux déjà bien accueillis par le public comme Static, Fallout et Numb, mais également des inédits qui promettent de marquer les esprits.

Produit par David Cowell et mixé par Zakk Cervini (Bring Me The Horizon, Bad Omens, Architects), Afterglow s’inscrit dans la lignée des grands albums rock contemporains, combinant riffs percutants, mélodies envoûtantes et une énergie brute propre au groupe.

Tracklist de Afterglow :

Static Hourglass III Fallout Stuck in My Head Gravity Afterglow Numb Parasite Just A Mistake Paralyzed Words Are Worthless

Un parcours fulgurant

Sleep Theory est sans conteste l’une des success stories les plus impressionnantes de ces dernières années. Démarrant avec une simple vidéo virale sur TikTok, le groupe s’est rapidement imposé sur les plus grandes scènes mondiales. Aujourd’hui, ils dominent les charts américains et se placent en tête des diffusions Active Rock, surpassant des mastodontes comme Linkin Park ou Papa Roach.

En live, Sleep Theory a partagé l’affiche avec des groupes emblématiques tels que Falling in Reverse, Shinedown, Hollywood Undead et Beartooth, affirmant ainsi leur légitimité et leur puissance scénique.

Un avenir prometteur

Déjà repérés par des médias influents comme Forbes, Loudwire, Revolver, Alternative Press et Amazon Music, Sleep Theory est considéré comme l’un des groupes à suivre en 2025. Avec Afterglow, Cullen Moore et ses compagnons entendent bien dépasser toutes les attentes et élever leur art vers de nouveaux sommets.

Découvrez Static, l’un des titres phares de l’album:

Line-up :

Cullen Moore (Chant)

(Chant) Paolo Vergara (Basse, chant)

(Basse, chant) Daniel Pruitt (Guitare, chant)

(Guitare, chant) Benjamin Pruitt (Batterie, chant)

Préparez-vous à plonger dans l’univers envoûtant de Afterglow et à vivre une nouvelle étape de l’aventure Sleep Theory !

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr