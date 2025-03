DESTINITY annonce ses prochains concerts et la sortie de son nouvel album « Ascension »

DESTINITY (Melodic Death Metal) sera sur les routes prochainement avec le groupe NIGHTRAGE et Monolyth en ouverture.

Il y a 2 dates françaises et 3 autres dates à proximité :

09.04.2025 – Lyon / Rock n’ Eat (FR)

10.04.2025 – Paris / Glazart (FR)

11.04.2025 – Lörrach / Metal Café (DE)

12.04.2025 – Durbuy Rock Fest (BE)

13.04.2025 – Kortrijk / Dvg club (BE)

L’album des Français « Ascension » sortira le 11 Avril 2025, il a été mixé et masterisé au célèbre Fascination street studio (Suède).

Le groupe a déjà sorti 2 singles

« Dying Light » & « Silver Shades »





