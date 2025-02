Novelists annonce son nouvel album Coda pour le 16 mai 2025 et dévoile le clip de « All For Nothing » !

Le groupe parisien Novelists continue de s’imposer comme une figure incontournable de la scène metal moderne. Après l’arrivée de Camille Contreras au chant et une série de concerts à travers le monde, le quintet passe à la vitesse supérieure avec l’annonce de son nouvel album Coda, attendu pour le 16 mai 2025 via ACKOR Music.

Un nouvel album qui repousse les limites du metalcore progressif

Avec Coda, Novelists pousse son mélange unique de progressivité, de mélodies envoûtantes, d’intensité émotionnelle et de lourdeur vers de nouveaux sommets. Après avoir dévoilé les titres « Coda » et « K.O. », le groupe vient de sortir le clip officiel de « All For Nothing », un titre percutant qui illustre parfaitement leur évolution musicale.

Regardez le clip de « All For Nothing »:

Tracklist de Coda :

Say My Name Coda All For Nothing Maldición de la Bruja In Heaven Adam and Eve Sleepless Nights 78 rue… CRC K.O.

Novelists, un groupe en pleine ascension

Depuis ses débuts, Novelists s’est distingué par un son qui défie sans cesse les frontières du genre. Entre technicité impressionnante, atmosphères immersives et émotion brute, leur musique captive et transcende le metalcore classique. Avec l’arrivée de Camille Contreras, le groupe a su renouveler son identité vocale tout en restant fidèle à ses racines. Des singles comme « Okapi » et « Prisoner » ont marqué une étape clé dans cette nouvelle ère artistique, ouvrant la voie à l’ambitieux Coda.

Un avenir prometteur sur scène

Novelists est également reconnu pour ses performances live intenses et énergiques. Que ce soit en tête d’affiche en Europe ou en tournée aux côtés de groupes de renom comme Northlane, Periphery et Tesseract, le groupe continue de démontrer son talent scénique. Avant la sortie de Coda, Novelists participera au warm-up itinérant du Hellfest entre le 12 et le 29 mars, une occasion parfaite pour les fans de découvrir leur nouveau son en avant-première.

Line-up actuel :

Camille Contreras (Chant)

Pierre Danel (Guitare)

Florestan Durand (Guitare)

Amael Durand (Batterie)

Nicolas Delestrade (Basse)

Avec Coda, Novelists s’apprête à franchir un nouveau cap et à marquer encore un peu plus de son empreinte la scène metal internationale. Rendez-vous le 16 mai 2025 pour découvrir ce nouvel opus en intégralité !

