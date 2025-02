JINJER – Duél : Une puissance maîtrisée et un Metal toujours aussi viscéral

Trois ans après Wallflowers, JINJER revient avec Duél, un cinquième album aussi massif qu’attendu. Dans un contexte difficile, marqué par la guerre en Ukraine, le groupe continue d’avancer avec une détermination impressionnante, livrant un opus ultra puissant et moderne.

Un équilibre parfait entre agressivité et mélodie

JINJER a toujours su jouer avec les contrastes, et Duél ne fait pas exception. Dès l’ouverture avec « Tantrum », on est happé par une tempête sonore où la rage brute côtoie des instants plus planants. Tatiana Shmayluk impressionne une fois de plus par sa capacité à osciller entre growls bestiaux et chants clairs envoûtants, donnant une dynamique unique aux morceaux.

Des titres comme « Rogue » et « Dark Bile » illustrent parfaitement cette dualité : riffs ultra tranchants, section rythmique implacable et refrains aériens qui ajoutent une profondeur émotionnelle saisissante. Le groupe reste fidèle à son ADN, mais chaque morceau apporte une finesse et une complexité qui démontrent leur évolution.

Une production chirurgicale au service d’une intensité brute

Là où Duél frappe fort, c’est dans son son. La production signée Max Morton est d’une précision redoutable, laissant chaque instrument respirer tout en conservant une densité massive. La basse d’Eugene Abdukhanov vrombit avec une puissance presque hypnotique, tandis que la batterie de Vlad Ulasevich martèle des patterns toujours plus techniques et percutants. Les guitares de Roman Ibramkhalilov, quant à elles, alternent entre riffs lourds, harmonies planantes et explosions sonores d’une brutalité imparable.

Des morceaux comme « Green Serpent » ou « A Tongue So Sly » démontrent cette approche ultra maîtrisée : chaque note, chaque break, chaque montée en tension est pensé pour maximiser l’impact.

Une continuité plutôt qu’une révolution

Si Duél est une réussite incontestable, on pourrait néanmoins lui reprocher un certain manque de prise de risque. Le groupe évolue sans bouleverser sa formule, offrant une continuité logique à Wallflowers plutôt qu’une réelle rupture. De plus, bien que l’album regorge de moments mémorables, il lui manque peut-être le single ultra accrocheur qui aurait pu marquer instantanément les esprits.

Cela étant dit, dans un contexte aussi difficile pour le groupe, réussir à livrer un album aussi abouti est une performance en soi. JINJER ne cherche pas à plaire à tout prix, mais à perfectionner son art, et Duél en est la preuve éclatante.

Verdict : Un album massif, taillé pour la scène

Avec Duél, JINJER continue d’imposer son empreinte dans le Metal moderne. L’album est technique, intense et d’une précision implacable, confirmant que le groupe est toujours au sommet de son art. Sans révolutionner leur style, ils affinent leur approche et livrent un album qui ravira les fans de la première heure tout en séduisant un public plus large.

Une chose est sûre : sur scène, ces nouveaux titres vont frapper très, très fort. Ne manquez pas leur passage au Hellfest le 19 juin 2025, car Duél promet d’être une véritable bombe en live.

