Westill Festival 2024 : Deux jours de riffs et de vibrations telluriques à Vallet

Les 1er et 2 novembre derniers, la petite ville de Vallet s’est transformée en un sanctuaire du stoner grâce au Westill Festival. Niché à quelques kilomètres de Clisson, la ville hôte du célèbre Hellfest, ce rendez-vous automnal a prouvé qu’il n’était pas un simple festival de plus dans l’ombre de son illustre voisin. Avec une programmation pointue et une atmosphère conviviale, le Westill a une fois de plus offert aux amateurs de gros riffs et d’ambiances lourdes une édition mémorable.

Loin d’être un simple « petit frère » du Hellfest, il s’impose désormais comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique lourde et immersive. Avec une organisation impeccable, une ambiance intimiste et une affiche qui allie légendes du genre et jeunes talents prometteurs, il prouve que l’Ouest de la France est une véritable terre de riffs.

Grâce aux sublimes clichés de Fred Bertrand, cette édition 2024 restera gravée dans les mémoires. Un festival qui continue de grandir et d’affirmer sa place parmi les événements immanquables pour les passionnés de stoner et de psychédélisme.

Rendez-vous en 2025 pour une nouvelle édition qui s’annonce déjà brûlante !

VENDREDI :

17h : APHASIS

18h : QILIN

19h : CHILD

20h30 : GREENLEAF

22h : NIGHTSTALKER

SAMEDI :

23h30 : DOZER

14h45 : BIRDS OF NAZCA

15h45 : 1782

16h45 : GRANDMA’S ASHES

18h : SIENA ROOT

19h15 : VALLEY OF THE SUN

20h45 : MONOLORD

22h15 : ORANGE GOBLIN

00h : SLOMOSA

