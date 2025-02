Gojira triomphe aux Grammy Awards 2025 avec « Mea Culpa (Ah! Ça Ira!) » : Une consécration historique pour le metal français

Le 2 février 2025, lors de la 67e cérémonie des Grammy Awards au Crypto.com Arena de Los Angeles, le groupe français Gojira a remporté le prix de la « Meilleure performance metal » pour leur interprétation de « Mea Culpa (Ah! Ça Ira!) ». Cette version revisitée du chant révolutionnaire français « Ah! Ça Ira! » avait été présentée lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris en juillet 2024, marquant la première participation d’un groupe de metal à un tel événement.

Pour cette performance, Gojira s’est associé à la chanteuse d’opéra Marina Viotti et au compositeur Victor Le Masne, offrant une fusion unique entre metal et opéra qui a séduit le public et les critiques. Le morceau a ensuite été publié en single en août 2024.

Cette victoire aux Grammy Awards représente une reconnaissance majeure pour Gojira, qui avait déjà été nommé à deux reprises dans cette catégorie par le passé. Le groupe, originaire de Bayonne, continue ainsi de s’imposer sur la scène internationale avec son style innovant et engagé.

Les autres nominés dans la catégorie « Meilleure performance metal » comprenaient des groupes emblématiques tels que Judas Priest, Metallica, Knocked Loose et Spiritbox.

Cette distinction souligne l’impact croissant de Gojira sur la scène musicale mondiale et leur capacité à repousser les frontières du genre.







A voir en tournée:

29 juillet 2025 | CARCASSONNE | Festival de Carcassonne

27 novembre 2025 | REIMS | Reims Arena

28 novembre 2025 | LILLE | Zénith de Lille

30 novembre 2025 | PARIS | Accor Arena

1er décembre 2025 | ROUEN | Zénith de Rouen

2 décembre 2025 | NANTES | Zénith Nantes Métropole

4 décembre 2025 | TOULOUSE | Zénith Toulouse Métropole

5 décembre 2025 | CLERMONT-FERRAND | Zénith d’Auvergne

6 décembre 2025 | MARSEILLE | Le Dôme

8 décembre 2025 | NICE | Palais Nikaïa

9 décembre 2025 | BORDEAUX | Arkéa Arena

10 décembre 2025 | LYON | LDLC Arena

12 décembre 2025 | STRASBOURG | Zénith Strasbourg Europe

