Jerry Cantrell et James Hetfield : Une Collaboration Légendaire en Discussion ?

Jerry Cantrell, le guitariste emblématique d’Alice In Chains, a récemment révélé qu’il avait discuté avec James Hetfield, le chanteur et guitariste de Metallica, d’une éventuelle collaboration musicale. Cette révélation a été faite lors d’une interview publiée le 6 janvier 2025.

Cantrell a déclaré : « James et moi avons évoqué l’idée de travailler ensemble sur un projet. Rien de concret pour l’instant, mais l’idée est là. » Cette annonce a suscité l’enthousiasme des fans des deux groupes, qui espèrent voir naître une collaboration entre ces deux figures emblématiques du rock.

Alice In Chains et Metallica ont tous deux marqué l’histoire de la musique rock et métal, et une collaboration entre Cantrell et Hetfield serait un événement majeur pour la scène musicale. Cependant, aucune date ou détail supplémentaire n’a été fourni quant à la réalisation de ce projet potentiel.

En attendant, les fans peuvent continuer à apprécier les œuvres respectives des deux artistes, tout en espérant que cette collaboration se concrétise dans un avenir proche.

