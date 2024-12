March Of Scylla dévoile un premier clip

March Of Scylla vient de dévoiler un premier extrait clippé de son nouvel album prévu le 07 mars 2025. Il s’agit du titre « Ulysses’Lie » tiré de son premier album « ANDROMEDA », produit par Francis Caste au Studio Sainte-Marthe.

A propos de ce morceau, le groupe déclare : « C’est un morceau puissant et aérien, avec un refrain que nous aimons particulièrement. Le titre évoque le retour d’Ulysse après des années d’absence et les mensonges qu’il raconte pour se justifier…. Mais n’est-ce pas le fait d’être présent et d’avoir tant traversé d’épreuves pour rentrer qui, finalement, est le plus important ? Nous sommes finalement bien mieux définis par nos actes que par nos paroles… »

ANDROMEDA sera disponible le 07 Mars 2025 chez Klonosphere/Season of Mist

Pré-commandes : https://orcd.co/mos-andromeda

