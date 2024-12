Hellfest 2025 : Une édition audacieuse entre diversité musicale et défis locaux

Le Hellfest, célèbre festival de musique à Clisson, a dévoilé l’affiche de sa 18e édition, prévue du 19 au 22 juin 2025. Fidèle à sa réputation, l’événement rassemblera 180 groupes sur six scènes et proposera une programmation variée, mélangeant légendes du rock, icônes du métal et nouvelles tendances. Ben Barbaud, directeur du festival, explique ses choix dans une interview sans détour.

Programmation et têtes d’affiche : une diversité marquée

Le festival débutera avec des artistes de renom : Korn, Till Lindemann (chanteur de Rammstein), Airbourne, Electric Callboy et Ultra Vomit se produiront le jeudi. Le vendredi, c’est au tour de Muse, The Cult et les Mongols de The Hu d’animer la scène. Samedi accueillera Scorpions, Joe Satriani et Steve Vai en duo, tandis que le dimanche mettra en avant Linkin Park, Cypress Hill, Eagles of Death Metal et même une version revisitée des Sex Pistols, avec Frank Carter au chant.

Barbaud souligne également la présence d’artistes emblématiques du heavy metal comme Judas Priest, Savatage et des représentants de la nouvelle génération tels que Falling in Reverse, Motionless in White ou encore Turnstile.

Muse et Till Lindemann : des choix qui interpellent

Deux artistes en particulier suscitent l’attention. L’arrivée de Muse, groupe éloigné des racines métal du festival, marque un tournant. Ben Barbaud admet qu’il a évolué et se montre désormais moins sectaire, acceptant Muse après leur sélection pour remplacer Foo Fighters. Quant à Till Lindemann, malgré les controverses et accusations d’agressions sexuelles qui le visent, Barbaud se justifie en rappelant l’abandon des poursuites judiciaires contre le chanteur. En revanche, il affirme avoir refusé de programmer Marilyn Manson, jugeant la situation de ce dernier trop problématique.

Une place accrue pour les femmes

Le Hellfest revendique son ouverture et sa volonté d’inclusion avec une journée 100 % féminine sur la Main Stage 2. Cette initiative mettra en avant des groupes féminins comme Kittie, Spiritbox, Epica, Heilung et Within Temptation, soulignant l’augmentation du public féminin, désormais estimé à 35 %, contre 10 % il y a dix ans.

Gojira et projets futurs

Malgré l’absence très remarquée de Gojira, en plein enregistrement d’un nouvel album, le groupe reste dans les projets de Barbaud, avec une potentielle participation en 2026.

En parallèle, le festival maintient le Hellfest Kids, un mini-festival pour enfants lancé en 2024, qui reviendra le mercredi 18 juin. Une brasserie ouvrira également sur le site en février, tandis qu’une installation artistique majeure, la « Gardienne des Ténèbres », viendra enrichir l’expérience des festivaliers.

Les défis logistiques et financiers

Enfin, Ben Barbaud évoque les défis auxquels le Hellfest est confronté, notamment un financement insuffisant des infrastructures locales comme le réseau d’assainissement, malgré l’impact économique considérable du festival sur la région. Bien qu’il exprime son agacement face à la bureaucratie, il réaffirme son attachement à Clisson, qu’il considère comme sa ville.

Un rendez-vous incontournable

Avec une programmation aussi audacieuse qu’éclectique et des nouveautés visant à satisfaire un public toujours plus large, le Hellfest 2025 s’annonce comme un événement majeur pour les amateurs de rock et de métal.

(Source : Article adapté du journal Le Parisien.) (https://www.leparisien.fr/)

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr