ULTRA VOMIT enflamme le Stereolux de Nantes

Le 8 décembre dernier, le Stereolux de Nantes a vibré sous les riffs déjantés et l’humour décalé d’ULTRA VOMIT. Véritable institution dans la scène metal parodique, le groupe a offert une performance explosive, mêlant énergie brute et clins d’œil musicaux irrésistibles.

De « Kammthaar » à « Evier Metal », chaque titre a déclenché rires et headbangs dans une salle comble et survoltée. ULTRA VOMIT, fidèle à sa réputation, a su conquérir le public nantais avec son mélange unique de métal et d’autodérision.

Découvrez les meilleurs moments de ce concert mémorable à travers les sublimes clichés de Frédéric BERTRAND – www.fb-photographe.com pour TRexSound.com.

