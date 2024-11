ten56 en concert à Paris en Mai

Après un Backstage BTM complet, ten56 revient en tête d’affiche du Trabendo le samedi 05 mai 2025 !

ten56. ne s’est jamais arrêté depuis la présentation de leur premier single « Diazepam » en 2021. Le groupe franco-britannique a surpris l’industrie en emportant son premier album dans les salles du monde entier, sans intention de ralentir. Il est difficile de savoir exactement où ten56. ira ensuite, mais le monde regarde et la réponse à la question n’est jamais trop loin.

ten56. c’est de la musique dark, passée à la moulinette d’une machine industrielle pour donner un son apocalyptique. Une vision moderne et sombre de ce que l’avenir nous réserve. Un vecteur d’émotions brutes et sans compromis, puisées dans les recoins les plus sombres de la nature humaine.

Guests à venir.

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr