Powerflo (Cypress Hill, Biohazard…) dévoile « Drinkin’ Beer And Gettin’ Loud » en vidéo

Powerflo, supergroupe réunissant des membres de Cypress Hill, Biohazard, et ex-Fear Factory, a sorti le clip de leur nouveau titre, « Drinkin’ Beer and Gettin’ Loud ». Ce morceau, accompagné d’un visuel festif et débridé, marque l’essence du groupe en mélangeant rap, métal et une énergie brute. La vidéo met en scène le groupe dans un cadre énergique, capturant l’esprit rebelle de la chanson.

