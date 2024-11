HEAVY WEEK-END 2025, annonce de la 1ère tête d’affiche

Après une première édition en juin 2024 qui avait réuni quelques-unes des légendes du hard rock et du heavy metal, le Heavy Week-end sera de retour au Nancy Open-Air, les 6, 7 et 8 juin 2025 pour 3 autres jours de folies métalliques en tous genres. Le premier groupe de cette affiche 2025 à répondre à l’appel n’est autre que Slipknot, incontestable ténor de la scène « metal » depuis le début des années 2000, grâce à un répertoire et des shows à couper le souffle. Alors que son prochain concert parisien – qui se déroulera en décembre à l’Accor Arena – affiche complet depuis des mois, cette venue du groupe originaire de l’Iowa, au Heavy Week-end, va permettre à ses légions de fans de satisfaire leur appétit de sensations toujours plus puissantes. D’autres grands noms du genre viendront bientôt étoffer cette affiche 2025 du Heavy Week-end, afin que Nancy redevienne, durant 3 jours, la capitale des musiques qui sonnent fort !

Les pass 3 jours et les billets journée seront bientôt disponibles sur heavyweekend.live.

