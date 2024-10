JINJER annonce son nouvel album

JINJER annonce la sortie de son cinquième album très attendu, Duél, prévu pour le 7 février 2025 chez Napalm Records !

Les leaders du Metal progressif moderne JINJER ont annoncé leur puissant et très attendu cinquième album studio Duél, dont la sortie est prévue pour le 7 février 2025 chez Napalm Records ! Les grooves techniques et les passages progressifs lourds, la voix brutalement claire et les growls habiles de l’incomparable chanteuse Tatiana Shmayluk ont valu au groupe ukrainien des millions de streams et de vues sur différentes plateformes à travers le monde, ainsi qu’une immense renommée parmi les fans et les critiques. JINJER a parcouru des chemins glorieux entre d’incessantes tournées et des sorties d’albums à succès, dont le plus récent, Wallflowers, qui s’est hissé au sommet des palmarès en 2021. Duél montre le groupe au sommet de son art et marque une nouvelle étape dans le monde du Metal moderne !

Après la sortie des singles époustouflants « Someone’s Daughter » puis « Rogue » en début d’année, JINJER libère une nouvelle bête sauvage avec le nouveau titre « Kafka ». Dominé par la voix remarquablement claire de Tatiana, « Kafka » est un morceau lourd et lent, qui creuse profondément sous la peau pour mieux la percer avec des grognements venimeux à la fin.

Tatiana Shmayluk à propos de « Kafka » :

« Être un artiste est parfois magnifique, mais la plupart du temps, c’est brutal… Comme notre art est disséqué mot par mot et déchiré note par note, on attend de nous que nous soyons toujours à la hauteur. Quand nous ne le sommes pas, les gens sont scandalisés. Un véritable artiste est vulnérable, mais la foule est le plus souvent infestée de vautours qui s’en prennent à chacun de vos faits et gestes. C’est une pente glissante lorsque la musique représente le monde pour nous, mais que les louanges se transforment rapidement en poursuites… Nous sommes tous des rois et des reines pour un jour, mais la plupart du temps, nous avons l’impression d’être dans un roman de Kafka pour toute une vie. C’est à la fois excitant, surréaliste et absurde. »

Alors que le précédent album de JINJER, Wallflowers, était légèrement plus séduisant et contenait nettement plus de voix claires, Duél adopte désormais un ton beaucoup plus agressif. En témoignent des titres comme « Rogue », « Green Serpent » et « Dark Bile », avec leurs breakdowns brutaux et puissants. Les fans du chant clair de la chanteuse Tatiana Shmayluk seront également comblés puisque des titres comme « Tantrum » montrent tout le potentiel de sa voix. Duél se présente de manière bien plus cruelle – et JINJER est plus viscéral que jamais. « Fast Draw » est une bête de Death Metal sauvage avec la batterie groovante de Vlad Ulasevich, les riffs uniques de Roman Ibramkhalilov et la magie de la basse d’Eugene Abdukhanov – montrant ce que ce groupe fait de mieux : un Metal moderne brillant et à la pointe de la technologie.

Sur Duél, JINJER poursuit sa collaboration de longue date avec le producteur accompli Max Morton, qui a coproduit, mixé et masterisé l’album. Ce nouveau chef-d’œuvre est à la hauteur de la réputation de JINJER en tant que visionnaire du genre Metal, démontrant une fois de plus que le groupe refuse de suivre des règles fixes dans son genre, mais choisit sa propre voie de créativité.

Eugene Abdukhanov, bassiste de JINJER, à propos du nouvel album :

« Tout d’abord, il est difficile de croire que nous sommes sur le point de sortir notre cinquième album ! Après toutes nos sorties, le fait d’avoir enfin Duél entre les mains et prêt à être partagé nous rend très fiers que notre groupe ne soit toujours pas à court de créativité et d’inspiration. Le fait que nous nous mettions toujours au défi de créer la meilleure musique que nous ayons jamais faite à chaque nouvelle sortie est ce qui permet à JINJER d’aller de l’avant. Le processus d’écriture de cet album a été le plus long que nous ayons jamais connu et il nous a fallu presque deux ans pour le terminer. Nous avons travaillé très dur pendant chaque minute où nous n’étions pas en tournée, enregistrant des démos, encore et encore, et cherchant toujours le son parfait pour les guitares, la basse et la batterie. C’était aussi la première fois que Tatiana faisait des pré-productions vocales, donc on peut dire qu’aucun de nos albums n’a été aussi bien pensé et calculé que celui-ci. Il pulvérise les frontières du Metal progressif moderne tout en restant sophistiqué, excitant et extrême à la fois. Nous avons relevé le défi d’élargir nos horizons musicaux encore plus qu’auparavant afin de faire de Duél la prochaine étape de la croissance musicale de JINJER et, nous l’espérons, de l’évolution de la musique Metal en général. »

Tracklist de DUÉL :

1. Tantrum

2. Hedonist

3. Rogue

4. Tumbleweed

5. Green Serpent

6. Kafka

7. Dark Bile

8. Fast Draw

9. Someone’s Daughter

10. A Tongue So Sly

11. Duél

DUÉL sera disponible dans les formats suivants :

> 1 vinyle LIQUID BLOOD RED + un artprint (29x29cm) et son certificat d’authenticité – 300 exemplaires

> 1 vinyle CRISTALLO RED SPLATTER – 500 exemplaires

> 1 vinyle noir et blanc marbré – 500 exemplaires

> 1 vinyle SOLID RED – 300 exemplaires

> 1 vinyle SOLID RED BLACK SPLATTER – 300 exemplaires

> 1 vinyle CARTRIDGE GREY – 300 exemplaires

> 1 vinyle noir

> 1 cassette rouge / impressions blanches – 150 exemplaires

> 1 CD (boîtier plastique)

> Format digital

JINJER en concert 2024 / 2025

Celebrating Life Through Death – European Farewell Tour 2024

JINJER – invité de Sepultura

avec Obituary (tête d’affiche) et Jesus Piece (première partie)



30.10.24 FR – Paris / Zenith Paris

31.10.24 DE – Offenbach Am Main / Stadthalle

01.11.24 DE – Hamburg / Inselparkhalle – COMPLET !

02.11.24 DE – Cologne / Palladium – COMPLET !

03.11.24 NL – S-Hertogenbosch / Sepulfest

05.11.24 BE – Brussels / AB Box – COMPLET !

06.11.24 LU – Esch-sur-Alzette / Rockhal

08.11.24 UK – Manchester / Manchester Academy – COMPLET !

09.11.24 IE – Dublin / Olympia Theatre – COMPLET !

10.11.24 IE – Belfast / The Telegraph Building – COMPLET !

11.11.24 UK – Glasgow / Barrowland Ballroom – COMPLET !

12.11.24 UK – London/ Hammersmith Apollo

14.11.24 CH – Zurich / The Hall

15.11.24 DE – Ludwigsburg / MHP Arena

16.11.24 DE – Munich / Zenith

17.11.24 HU – Budapest / Barba Negra Red Stage

19.11.24 DE – Leipzig / Haus Auensee

20.11.24 AT – Vienna / Gasometer

21.11.24 PL – Katowice / Spodek

22.11.24 DE – Berlin / Columbiahalle – COMPLET !

23.11.24 CZ – Prague / O2 Universum – COMPLET !

24.11.24 CZ – Prague / O2 Universum

Tournée en Amérique Latine 2024 :

avec Heaven Shall Burn

30.11.24 BR – Porto Alegre / Opiniao

01.12.24 BR – Curitiba / Tork and Roll

03.12.24 BR – Belo Horizonte / Mister Rock

05.12.24 BR – Brasilia / Toinha

07.12.24 BR – Rio de Janeiro / Circo Voador

08.12.24 BR – Sao Paulo / Terra SP

10.12.24 AR – Buenos Aires / Teatro Flores

12.12.24 CL – Santiago / Teatro Caupolican

14.12.24 CO – Bogota / Calle 13

15.12.24 CR – San Jose / Pepper’s Club

18.12.24 MX – Guadalajara / C4 *

19.12.24 MX – San Louis Potosi / Centro de las Artes *

20.12.24 MX – Mexico City / Circo Volador *

*Heaven Shall Burn absent

Dates de tournée en 2025 :

19 > 25.01.25 US – Miami, FL / Shiprocked



12.02.25 JP – Tokyo / ReNY Alpha

13.02.25 JP – Osaka / Meta Valley

14.02.25 JP – Aichi / ReNY Limited

16.02.25 TW – Taipei / Legacy

18.02.25 PH – Manila / SM Sky Dome



21.02.25 AU – Brisbane / Fortitude Music Hall

23.02.25 AU – Sydney / Hordern Pavilion **

25.02.25 AU – Melbourne / Festival Hall **

26.02.25 AU – Adelaide / Hindley St Music Hall **

28.02.25 AU – Perth / Metro Freo **

02.03.25 NZ – Wellington / San Frap

03.03.25 NZ – Auckland / Powerstation

** première partie : KITTIE

Festivals 2025 :

06.-08.06.25 DE – Nuerburg / Rock am Ring

06.-08.06.25 DE – Nuremberg / Rock im Park

25-28.06.25 NO – Oslo / Tons Of Rock

Restez connectés, plus de dates seront annoncées bientôt !

