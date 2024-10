Jerry Cantrell – « I Want Blood » : un retour fidèle à ses racines

Jerry Cantrell, célèbre guitariste et chanteur d’Alice in Chains, revient avec son nouvel album « I Want Blood », qui incarne parfaitement son héritage musical. La production est impeccable, chaque instrument est clair et précis, permettant aux compositions de briller dans une harmonie maîtrisée. Ce disque ne cherche pas à réinventer la roue, mais c’est précisément là où réside sa force : Cantrell livre une œuvre qui s’inscrit dans la continuité de ce qu’il fait de mieux, tout en affinant son art.

Ce qui frappe d’emblée, c’est l’accent mis sur les mélodies. Cantrell a toujours été un maître de la composition mélodique, et « I Want Blood » ne fait pas exception. Les lignes de guitare se marient subtilement aux voix, créant une ambiance parfois sombre, toujours sincère. Les chansons sont imprégnées d’une mélancolie palpable, mais l’énergie du rock US reste omniprésente. Des titres comme « Bloodstream » ou « Veins of Stone » illustrent parfaitement ce mélange d’émotions et de riffs accrocheurs.

L’album alterne des moments introspectifs et des envolées plus puissantes, démontrant la capacité de Cantrell à trouver un équilibre entre douceur et intensité. Même si le disque n’apporte pas de révolutions sonores, il montre un artiste qui continue de perfectionner son style, avec des morceaux bien construits, empreints de maturité et d’une authenticité indéniable.

En conclusion, « I Want Blood » s’adresse avant tout aux fans de longue date de Cantrell. Ceux qui attendent une refonte complète de son style seront peut-être déçus, mais les amateurs de rock US mélodique, teinté de cette douce noirceur qui caractérise son travail, y trouveront leur compte. C’est un album sincère, bien fait, et qui prouve que Jerry Cantrell reste un artiste toujours pertinent.

Track List:

1 Vilified 4:32

2 Off The Rails 5:27

3 Afterglow 4:39

4 I Want Blood 4:22

5 Echoes Of Laughter 5:11

6 Throw Me A Line 5:02

7 Let It Lie 5:45

8 Held Your Tongue 4:47

9 It Comes 6:30

