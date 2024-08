THE HU en tournée en Europe en Septembre

Après la sortie de « THE HU Live At Glastonbury » (disponible dès maintenant via Better Noise Music), le phénomène mondial du rock mongol The HU est prêt à revenir en Europe pour une grande tournée en septembre, avec des concerts en Estonie, Lettonie, Pologne, République tchèque, Croatie, Italie, France et Espagne !

THE HU compte plus de 780 millions de streams à son actif et a réalisé plusieurs tournées à guichets fermés à travers le monde (y compris aux États-Unis, en Europe et au Royaume-Uni) ainsi que des performances dans plusieurs des plus grands festivals de musique du monde, notamment Glastonbury, Download, Coachella et Lollapalooza. Leur style unique de « hunnu rock » – qui combine le chant guttural mongol traditionnel et l’instrumentation indigène ancienne avec le hard rock occidental contemporain – a également valu au groupe une base de fans célèbres, dont Whoopi Goldberg, Wayne « The Rock » Johnson et Sir Elton John, qui les a mis en avant dans son émission de radio « Rocket Hour » Beats 1, en déclarant : « Vous savez que je suis fou d’un groupe mongol appelé The Hu ; c’est tout simplement la meilleure nouveauté que j’ai entendue depuis longtemps. Ils utilisent des instruments mongols traditionnels ; c’est absolument fantastique ».

07/09 Helitehas (Tallinn, Estonia)

08/09 Palladium (Riga, Latvia)

10/09 Gdynia Arena (Gdynia, Poland)

12/09 Arena Glwice (Glwice, Poland)

14/09 Sasazu (Prague, Czech Rep.)

17/09 Culture Factory (Zagreb, Croatia)

18/09 Magazzini Generali (Milan, Italy)

24/09 Le Radiant (Lyon, France)

25/09 Razzmatazz (Barcelona, Spain)

26/09 Riviera (Madrid, Spain)

