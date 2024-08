CASANDRA’S CROSSING annonce la sortie de son nouvel album

CASANDRA’S CROSSING, l’alliance musicale de la légende de la guitare George Lynch et la chanteuse Casandra Carson, annonce la sortie du nouvel album « Garden Of Earthly Delights » le 25 octobre via Frontiers Music Srl.

Voici le 1er single « Stranger » à découvrir ci-dessous.

George Lynch a émergé de la scène hard rock des années 80 avec le groupe Dokken, basé à Los Angeles, et est devenu un guitariste de renommée mondiale.

Outre Dokken, il a également connu un grand succès avec LYNCH MOB, le groupe qu’il a fondé après avoir quitté DOKKEN.

Lynch est devenu un créateur de musique prolifique,avec Lynch Mob, sortant des albums solo et une multitude de collaborations au fil des décennies.

Ces collaborations comprennent, entre autres, KXM avec Doug Pinnick (King’s X) et Ray Luzier (Korn), The End Machine avec Jeff Pilson (Foreigner, ex-Dokken), Mick Brown (ex-Dokken) et Girish Pradhan (Girish & The Chronicles), Sweet & Lynch avec Michael Sweet (Stryper), Ultraphonix avec Corey Glover (Living Colour) et The Banishment avec Joe Haze.

Casandra Carson est surtout connue pour son travail à la tête du groupe de hard rock du Midwest, Paralandra. Fondé en 2013 avec une forte éthique DIY, Paralandra s’est retrouvé en 2018, sur les charts radio et sur les scènes de festivals en un rien de temps.

Le groupe reste toujours actif et son dernier album studio, produit par le légendaire Michael « Elvis » Beskette, est sorti en avril de cette année.

‘Garden of Earthly Delights’ Track List:

1. Stranger

2. Impatient

3. Closer to Heaven

4. Ring Me Around

5. Devastatiing Times

6. Waltzing Nites

7. Just Business

8. Mind Eraser

9. Run for Your Life

10. Wicked Woman

11. Kneel Before You

