Rob Zombie et Lemmy Kilmister (Motorhead) dans World Of Tanks

Wargaming qui a précédemment accueilli les mascottes Vic Rattlehead de Megadeth, Eddie d’Iron Maiden, et Sabaton dans leurs jeux vidéo, va cette année accueillir Rob Zombie et Lemmy Kilmister dans « World Of Tanks Modern Armor ».

En plus des éléments cosmétiques et des skins, Lemmy et Rob Zombie apparaîtront également en tant que commandants 3D dans le jeu. Cet ajout fait partie de l’événement « Metal Fest » qui se déroulera du 30 juillet au 20 août. Les offres précédentes d’Iron Maiden, Megadeth et Sabaton seront également disponibles.

