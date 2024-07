POWERWOLF: nouvel album, nouvelle vidéo et nouvelle tournée en octobre

Grands habitués des charts et des disques d’or ou de platine, les allemands de POWERWOLF sortent ce jour Wake Up The Wicked chez Napalm Records. Un nouvel album très attendu par les fans et dont les morceaux résonneront prochainement dans certaines des plus grandes salles d’Europe à l’occasion du Wolfsnächte 2024. Une tournée affichant de nombreux sold-out (comme la date au Zenith de Paris le 17 Octobre !).

En attendant, de retrouver les planches, le groupe accompagne cette sortie d’album d’une vidéo pour le titre « We Don’t Wanna Be No Saints ». Un clip cinématographique à l’atmosphère aussi sacrée que pécheresse tourné dans le même monastère que le classique du 7ème art Le Nom de la Rose.

POWERWOLF est indiscutablement un des noms incontournables de la scène heavy metal mondiale actuelle. Entre ses millions de streams, ses headlines ou places de premiers choix sur les main stages de festivals (Wacken, Hellfest et Graspop en tête !) et ses concerts sold-out dans d’énormes arenas : le succès de la bande allemande est indéniable.

Wake Up The Wicked – le très attendu successeur de l’acclamé Call Of The Wild (2021) – sort juste avant la toute première tournée Nord-Américaine du groupe et sa plus grande tournée européenne à ce jour. Avec ce nouvel album produit par Joost van den Broek, et tout en restant fidèle à son identité sonore bien reconnaissable, POWERWOLF s’aventure encore plus loin et montre une autre facette de ses talents musicaux et techniques. En somme : une belle manière de marquer ses vingt ans !

Wake Up The Wicked

01. Bless’em With The Blade

02. Sinners Of The Seven Seas

03. Kyrie Klitorem

04. Heretic Hunters

05. 1589

06. Viva Vulgata

07. Wake Up The Wicked

08. Joan Of Arc

09. Thunderpiest

10. We Don’t Wanna Be No Saints

11. Vargamor

Ne manquez pas le Wolfsnächte Tour 2024 qui traversera l’Europe en octobre ! Une tournée sur laquelle POWERWOLF embarque HammerFall et Wind Rose. Deux dates françaises au programme : Nantes le 9 Octobre et Paris le 17.

POWERWOLF Wolfsnächte 2024

04.10.24 DE – Hamburg / Barclays Arena

05.10.24 NL – Amsterdam / AFAS Live – SOLD OUT!

06.10.24 BE – Antwerp / Lotto Arena– LOW TICKETS!

09.10.24 FR – Nantes / Zenith

10.10.24 LU – Esch Sur Alzette / Rockhal

11.10.24 DE – Stuttgart / Schleyerhalle

12.10.24 DE – Frankfurt / Festhalle

14.10.24 IT – Milan / Alcatraz – LOW TICKETS!

16.10.24 CH – Zurich / The Hall – LOW TICKETS!

17.10.24 FR – Paris / Zenith – SOLD OUT!

18.10.24 DE – Oberhausen / Rudolf Weber Arena

19.10.24 DE – Berlin / Velodrom

21.10.24 PL – Krakow / Tauron Arena

22.10.24 HU – Budapest / MVM Dome

23.10.24 AT – Vienna / Gasometer – SOLD OUT!

25.10.24 DE – Munich / Olympiahalle

26.10.24 CZ – Prague / Sportovni Hala Fortuna

Line-up

Attila Dorn (Chant)

Falk Maria Schlegel (Orgue)

Charles Greywolf (Guitare)

Matthew Greywolf (Guitare)

Roel van Helden (Batterie)

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr