Nile sort le nouveau single « To Strike With Secret Fang » en vidéo

Nile sort un nouveau single, « To Strike With Secret Fang », tiré de leur prochain album « The Underworld Awaits Us All », prévu pour le 23 août. Ils ont également annoncé une tournée américaine en co-tête d’affiche avec Six Feet Under pour début 2025 et avec Psycroptic et Embryonic Autopsy. Karl Sanders, le frontman du groupe, décrit le nouveau morceau comme intense et rapide, et se réjouit de le jouer en live avec des morceaux nouveaux et classiques.

