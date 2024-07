Vintersea publie un clip pour « No Tomorrow »

Vintersea publie un clip pour « No Tomorrow », la dernière vidéo de leur album « Woven Into Ashes ». Réalisée par le bassiste Karl Whinnery, la vidéo reflète les thèmes de la chanson sur la fin de tout et l’impact durable. Le guitariste Riley Nix a décrit le morceau comme résonnant profondément avec les fans, tandis que Whinnery a souligné les efforts et la vision mis dans la vidéo pour correspondre à l’énergie et aux paroles sombres de la chanson.

