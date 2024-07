MYLES KENNEDY dévoile un deuxième extrait de son nouvel album

MYLES KENNEDY vient tout juste de publier un nouvel extrait de son prochain album « The Art of Letting Go » prévu pour le 11 octobre via Napalm Records. Il s’agit de son troisième album. Il sera en concert le concert à Paris (Cabaret Sauvage) le 23 novembre prochain.

Réalisé par Gordy De St Jeor (Mammoth WVH).

Porté par sa vision optimiste, ce premier single est actuellement en route pour atteindre en tête des charts « Active Rock » aux USA ! Cette chanson est désormais la plus diffusée sur les ondes de la carrière solo de Myles, Elle est même déjà considérée comme un classique par les fans de l’artiste. Le clip – qui a déjà généré plus de 1,2 million de vues – raconte l’histoire d’une élève timide qui, dans le cadre du concours de talents, sort de sa coquille grâce l’aide d’un professeur, d’un concierge et d’un employé de cantine interprétés par Myles et ses musiciens, Zai et Tim.

Frontman emblématique s’il en est, MYLES KENNEDY (Alter Bridge, Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators) sortira, le 11 octobre prochain, un nouvel album introspectif et axé sur les riffs ! Musicien accompli – considéré comme « l’un des meilleurs chanteurs de rock » par le magazine anglais Kerrang!- Myles est guidé par un sens de l’intuition aiguisé. Sorti en 2021, « The Ides of March », son précédent opus avait été encensé par la critique, qualifié de « disque fantastique à écouter absolument » par RIFF, tandis que Classic Rock avait écrit «The Ides of March confirme que Myles Kennedy est une puissance musicale».

En 2023, Kennedy est donc retourné au Studio Barbarosa en Floride pour enregistrer ce qui allait devenir « The Art of Letting Go », avec son producteur de longue date Michael « Elvis » Baskette. Rejoint par ses coéquipiers Zia Uddin (batterie) et Tim Tournier (basse), il a abordé ces sessions avec une intention claire et cohérente. Alors que ses précédents albums comportaient des éléments plus acoustiques et roots, cette fois-ci, le trio délivre un disque au son chargé de riffs et de guitares.

MYLES KENNEDY a choisi de présenter cet album avec le single hypnotique « Say What You Will ». D’entrée, le fredonnement de la guitare serpente autour d’un groove épais et distordu. Sur « Nothing More To Gain » la batterie s’écrase sur une tempête de riffs, accompagnés de voix chaloupées. L’entraînant « Saving Face », aux allures bluesy, entre vite dans un rythme endiablé. Une guitare claire résonne sur la marche percutante de « Miss You When You’re Gone », chanson au texte particulièrement profond. Le final, « How The Story Ends », tempère son orchestration morose avec un dernier solo qui remue l’âme et un refrain cathartique, inspiré par l’importance de défendre ses propres intérêts au lieu d’adopter une attitude passive.

Avec « The Art of Letting Go », MYLES KENNEDY offre aux auditeurs un moyen de s’évader, mais aussi de faire face à leurs responsabilités, c’est ainsi que la guérison et le réconfort seront au rendez-vous : « J’ai réalisé que l’on n’avez pas besoin de prouver quoique ce soit à quelqu’un d’autre que soi même. Il faut faire de son mieux, se souvenir que l’on a tous un don et qu’il faut savoir l’utiliser ». A l’écoute de ces 10 nouvelles chansons, on réalise que c’est exactement ce que le chanteur a mis en œuvre sur ce nouvel album…

Liste des titres :

01. The Art Of Letting Go

02. Say What You Will

03. Mr. Downside

04. Miss You When You’re Gone

05. Behind The Veil

06. Saving Face

07. Eternal Lullaby

08. Nothing More To Gain

09. Dead To Rights

10. How The Story Ends

