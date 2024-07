LOUDBLAST annonce la sortie de son prochain album « Altering Fates and Destinies »

LOUDBLAST sortira son nouvel album « Altering Fates and Destinies » le 25 octobre 2024 via Listenable. Cela fait presque quatre décennies depuis leur toute première démo « Behind The Dark Mist ». Oui, aussi longtemps. Et oui, 2025 marquera le 40e anniversaire de LOUDBLAST, avec de nombreux événements spéciaux et surprises prévus. Mais ce sera l’année prochaine.

Pour l’heure, LOUDBLAST a plutôt choisi de vivre dans le présent et de sortir en attendant peut-être l’album le plus surprenant et audacieux de sa longue carrière.

Même s’il décrit volontairement le matériel comme « assez old-school », Stéphane Buriez parle de « Altering Fates And Destinies » comme d’un album très personnel: « C’est une bonne synthèse de ce que nous défendons en 2024. Nous n’oublions pas d’où nous venons, mais nous n’avons fixé aucune limite et avons juré de faire tout ce que nous voulions. »

Il continue : « ‘Altering fates and destines’ est un album très sombre, puissant et plus rythmé que ses prédécesseurs, c’est certainement l’un de nos albums les plus lourds jusqu’à présent en termes de motifs, de son et de production. »

Album tracklisting :

01 – From Beyond II (The Return)

02 – Putrid Age of Decay

03 – Crystal Skin

04 – Miserable Failure

05 – He Who Slumbers

06 – Son Of Nameless Mist

07 – Dark Allegiance

08 – Inhale The Void

09 – Cursed And Veiled

10 – Fortress

11 – They’ll Never Catch The Glint of Sunlight Again *

12 – The Path To The End *

13 – Forbidden Pleasure *

*Bonus track

« De Beyond II (Le retour) »

La Lyric vidéo arrive bientôt…

Regardez le teaser:



Le groupe commente :

« La chanson d’ouverture de « Altering Fates And Destinies » a une ambiance « assez old-school », c’est une chanson très organique et directe. « From Beyond II (The Return) » revient également dans le mythe de Lovecraft mais faisant également référence à la propre histoire de Loudblast en proposant une suite à un morceau de notre premier album de 1989, Sensorial Treatment, qui peut également être lu comme l’histoire des débuts du groupe. »

