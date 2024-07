Et si SLAYER revenait en Europe ?

Kerry King, le légendaire guitariste de Slayer, a récemment laissé entendre qu’il pourrait y avoir des concerts de réunion en Europe pour le groupe. Lors d’une interview pour Metaladdicts, il a admis qu’il avait initialement refusé toutes les offres de réunion après la tournée d’adieu de Slayer en 2019. Cependant, les propositions financières de plus en plus attractives l’ont amené à reconsidérer cette position. King a déclaré que les offres qu’ils reçoivent sont de plus en plus alléchantes, au point qu’il est prêt à envisager la possibilité de jouer quelques concerts en Europe.

Slayer a terminé sa tournée d’adieu mondiale en 2019, marquant la fin de près de quatre décennies de carrière pour ce groupe emblématique de thrash metal. Malgré cette annonce, King et les autres membres du groupe ont maintenu une certaine ouverture à des apparitions ponctuelles, comme en témoigne leur programmation pour trois concerts en 2024, aux festivals Riot Fest, Louder Than Life et Aftershock Festival aux États-Unis.

Bien qu’aucune nouvelle tournée mondiale ou projet d’enregistrement ne soit actuellement prévu, King a laissé entendre que les fans européens pourraient avoir une chance de voir Slayer sur scène à nouveau. Il a souligné que, bien que rien ne soit confirmé, il est désormais ouvert à l’idée de concerts de réunion, notamment en Europe, si les conditions sont favorables. Cette perspective a ravivé l’espoir chez les fans du groupe, impatients de revivre l’énergie brute et la puissance sonore de Slayer en live.

