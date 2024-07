KLOGR dévoile le single « The Twister Art »

Communiqué: Produit par Rusty, le leader du groupe, coproduit et enregistré par Jarno Bellasio, et mixé/masterisé par Federico Ascari, « The Twisted Art » marque le retour en force du groupe.

Malgré les préjugés qui entourent le monde du metal alternatif, KLOGR est un groupe qui a toujours su captiver et fidéliser son public. Avec son prochain album prévu pour l’hiver prochain, le groupe fait honneur à son nom, revenant sur la scène avec un album impeccable, attentif aux moindres détails et riche en nuances et en influences.

Après leur dernier album, Keystone (2017), qui a vu Klogr partager la scène avec des groupes tels que The Rasmus, Infected Rain et Butcher Babies, le groupe est enfin prêt à revenir avec des nouveaux titres et une nouvelle tournée.

Depuis sa formation en 2011, KLOGR a tourné sans relâche jusqu’en 2020, conquérant des scènes internationales et assurant la première partie de groupes tels que Prong, Limp Bizkit, Guano Apes et Puddle of Mudd. En 2017, le groupe a publié une vidéo capturant leurs performances live.

Klogr est prêt à enflammer les scènes européennes une fois de plus. Cet autômne, le groupe partira en tournée avec EVERGREY.

A voir en concert en France

16.11.2024 Nantes/ Le Ferrailleur

17.11.2024 Paris / Petit Bain

