AD INFINITUM publie « My Halo » en vidéo

Communiqué: Les suisses / allemands d’AD INFINITUM redéfinissent leur son et se tournent dorénavant vers l’avenir sur leur prochain album Abyss, qui sortira le 11 octobre 2024 chez Napalm Records ! Depuis sa création en 2020, AD INFINITUM a connu une ascension remarquable, faisant évoluer son style musical à chaque sortie. Alors que les premières productions du groupe mettaient en avant un style Metal symphonique, Abyss révèle une toute nouvelle facette d’AD INFINITUM, et marque ainsi l’arrivée d’un disque plus dynamique, moderne et progressif.

Aujourd’hui, le groupe offre un premier aperçu de son album à venir en dévoilant l’envoûtant et accrocheur morceau d’ouverture, « My Halo », qui contient de puissants breakdowns et donne le ton. Ce premier single est illustré par un clip officiel captivant. Regardez-le ci-dessous et précommandez votre exemplaire d’Abyss dès maintenant !

AD INFINITUM à propos de « My Halo » :

« Notre tout nouveau single, « My Halo », vous est présenté aujourd’hui, et avec lui l’annonce non seulement de notre prochain album, Abyss, mais aussi de notre prochaine trilogie d’albums. Il s’agit de notre travail le plus élaboré, le plus intime et le moins apologétique avec la signature sonore d’AD INFINITUM, jouant avec de nouveaux sons et nageant dans des eaux plus sombres. »

Sur le nouvel album Abyss, des riffs rythmiques saisissants, des refrains contagieux, des breaks lourds et l’approche vocale inimitable et de plus en plus polyvalente de la chanteuse Melissa Bonny présentent le groupe au sommet de son art – et prouvent que ces étoiles montantes et travailleuses ne manquent jamais de surprendre leurs fans et même leurs détracteurs. AD INFINITUM est composé de Melissa Bonny (chant), Adrian Thessenvitz (guitares), Korbinian Benedict (basse) et Niklas Müller (batterie).

AD INFINITUM sur Abyss :

« Bienvenue sur une nouvelle page de l’histoire d’AD INFINITUM, où une nouvelle ère commence. Un voyage reliant trois albums qui commence par l’obscurité inquiétante d’ABYSS, prévu pour le 11 octobre. Ce voyage se poursuivra à travers l’espoir et le pouvoir que l’on trouvera sur SURFACE, et se terminera par les paysages de rêve libérateurs et énergisants d’ELYSIUM. Nous sommes extrêmement impatients de présenter ce nouvel album, ainsi que non seulement les magnifiques œuvres d’art et les vidéos décrivant son univers, mais aussi le scénario visuel captivant qui relie chaque vidéo à la suivante. Il s’agit de notre travail le plus élaboré, le plus intime et le plus audacieux à ce jour ! »

AD INFINITUM en concert en 2024 !

Festivals 2024 :

03.08.24 FI – SaariHelvetti / Tampere

15.08.24 CZ – Rock Castle Festival / Moravský Krumlov

16.08.24 IT – Blera in Rock / Blera

09.05.25 DE – Rock in Rautheim / Braunschweig

Europe et Royaume-Uni – en première partie de KAMELOT

avec Frozen Crown et Blackbriar

11.10.24 NL – Drachten / Poppodium Iduna* – SOLD OUT

12.10.24 NL – Utrecht / Tivoli – SOLD OUT

13.10.24 DE – Munich / Backstage

15.10.24 DE – Berlin / Kesselhaus

17.10.24 SK – Bratislava / Majestic

18.10.24 CZ – Zlin / Rock Cafe

19.10.24 SI – Ljubljana / Kino Siska

20.10.24 IT – Milan / Live Club

22.10.24 ES – Bilbao / Santana 27

23.10.24 ES – Madrid / Riveira

25.10.24 FR – Lyon / La Rayonne

26.10.24 CH – Pratteln / Z7

27.10.24 DE – Oberhausen / Turbinenhalle

29.10.24 DE – Hamburg / Markthalle

30.10.24 DE – Antwerpen / Trix

01.11.24 UK – Wolverhampton / KK’s

02.11.24 UK – London / Kentish

03.11.24 UK – Manchester / Ritz

* invitée spéciale : CHARLOTTE WESSELS

AD INFINITUM LIVE 2025

Europe – en première partie d’Eluveitie

avec INFECTED RAIN

23.01.25 – DK, Copenhagen – Amager Bio *

24.01.25 – SWE, Gothenburg – Pustervik *

25.01.25 – NO, Oslo – Rockefeller Music Hall *

26.01.25 – SWE, Stockholm – Klubben Fryshuset *

28.01.25 – FI, Helsinki – House Of Culture

29.01.25 – FI, Turku – Logomo

30.01.25 – FI, Kuopio – Sawohouse Underground

31.01.25 – FI, Tampere – Tavara-asema

01.02.25 – EST, Tallinn – Helitehas

02.02.25 – LV, Riga – Palladium Riga

04.02.25 – PL, Krakow – Klub Studio

07.02.25 – GR, Thessaloniki – Principal Club Theater

08.02.25 – GR, Athens – Gagarin 205

09.02.25 – BG, Sofia – Joy Station

11.02.25 – SLO, Ljublijana – Kino Siska

13.02.25 – AT, Wörgl – Komma VZ

14.02.25 – DE, Würzburg – Posthalle

15.02.25 – DE, Jena – F-Haus

16.02.25 – DE, Hannover – Capitol

* without INFECTED RAIN

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr