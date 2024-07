IGNESCENT dévoile une vidéo pour « Under Attack »

Communiqué: Ignescent présente aujourd’hui l’édition « De Luxe » de son premier album, « Fight In Me », disponible en digital via Frontiers Music Srl.

Ignescent est un jeune groupe originaire de Chicago.

« Fight In Me », sorti le 10 novembre 2023, inclus des titres coécrits avec Sameer de Flyleaf, Jeremy Valentyne et Brandon Wolfe de New Years Day, entre autres.

Emmené par la chanteuse aux multiples talents Jennifer Benson, le groupe a sorti plusieurs singles et un EP ces dernières années, mettant en avant leur son métal contemporain, proche de Flyleaf, Evanescence, Jinjer et Skillet.

Depuis 2018, le groupe a tourné principalement dans le Midwest et la région de Nashville. Le dernier single d’Ignescent, « Remnant », a atteint le 46e rang du Billboard Rock Charts, tandis que le premier EP d’Ignescent, « Electrified » a été produit par Travis Wyrick (10 Years, P.O.D.), quatre fois lauréat du Dove Award et nommé aux Grammy Awards.

La première chanson du CD, « Calling Out to You », a été co-écrite avec l’ancien guitariste de Skillet, Ben Kasica, et s’est classée dans le top 30 du Billboard Rock Charts.

Tracklisting:

1 MONSTER YOU MADE

2 UNHOLY

3 FIGHT IN ME

4 YOU’RE NOT ALONE

5 UNDER ATTACK

6 TRIPLE THREAT

7 SHADOWS

8 CARRIES ME

9 THE HURT

10 WOMAN ON FIRE

11 NOT TODAY (Featuring Kevin Young of Disciple)

12 GOODBYE

13 RADIO GAGA

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr