FIT FOR A KING dévoile le nouveau single « TECHNIUM » en vidéo

Communiqué: FIT FOR A KING ont sorti la vidéo de leur nouveau single « TECHNIUM ». Ce morceau, qui donne un avant-goût de ce qui s’en vient, met en vedette Landon Tewers, le chanteur de The Plot In You. La chanson parle de l’impact de la technologie moderne sur nos vies, avec ses avantages et ses inconvénients.

« ‘TECHNIUM’ parle de la manière dont nous avons laissé la technologie devenir une partie intégrante de nos vies grâce à ses commodités et ses avantages, mais maintenant, les aspects négatifs commencent à émerger, comme la dépression, l’anxiété, la désinformation, etc., et nous sommes à un point où il n’y a vraiment pas de retour en arrière » déclare le chanteur Ryan Kirby.

« TECHNIUM » suit la précédente nouvelle chanson « Keeping Secrets. »

