JERRY CANTRELL annonce son nouvel album et en dévoile un extrait

Communiqué: Jerry Cantrell, l’un des musiciens les plus distinctifs du rock, revient avec « I Want Blood« , un album rempli de ses voix caractéristiques et de mélodies entraînées par la guitare, prévu pour le 18 octobre via Double J Music.

« Cet album est un vrai morceau de travail. C’est une tuerie, » déclare Cantrell à propos de cette collection accrocheuse. « C’est dur, sans aucun doute, et complètement différent de ‘Brighten’. Il y a une confiance dans cet album. Je pense que c’est certaines de mes meilleures compositions et performances, et certainement quelques-unes de mes meilleures voix. »

Un aperçu de « I Want Blood » est disponible avec la sortie d’aujourd’hui de « Vilified« . L’ouverture de l’album montre une énergie qui rivalise avec tous les travaux précédents de Cantrell – puissante, nuancée et électrique – donnant le ton pour les 45 minutes de l’album.

« ‘Vilified » explore beaucoup de choses en seulement quatre minutes et demie, » continue Cantrell. « Il a une férocité et une ambiance vraiment agressive. »

« I Want Blood« , coproduit par Cantrell et Joe Barresi (Tool, Queens of the Stone Age, Melvins), a été enregistré au JHOC Studio de Barresi à Pasadena, en Californie. L’album comprend également des contributions des bassistes Duff McKagan (Guns N’ Roses) et Robert Trujillo (Metallica), des batteurs Gil Sharone (Team Sleep, Stolen Babies) et Mike Bordin (Faith No More), ainsi que des voix de soutien de Lola Colette et Greg Puciato (Better Lovers, ex-Dillinger Escape Plan).

Jerry Cantrell est un troubadour américain emblématique, célébré pour son jeu de guitare distinctif, ses voix profondes et sa composition musicale. Connu pour son travail avec Alice in Chains et en tant qu’artiste solo, le musicien nominé aux GRAMMY a vendu plus de 30 millions d’albums, a été nommé l’un des plus grands guitaristes de tous les temps par Guitar World et Rolling Stone, et a été instrumental dans la formation du son du rock moderne. Au cours de sa carrière, il a sorti six albums studio avec Alice in Chains, trois albums solo, a vu sa musique figurer dans des films de Cameron Crowe, Judd Apatow et Ben Stiller, et a fait des apparitions dans « Deadwood » et « Jerry Maguire. »

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr