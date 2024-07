Décès de Bill Crook, l’ancien bassiste de Spiritbox

L’ancien bassiste de Spiritbox, Bill Crook, est décédé. il a été membre du groupe de 2018 à 2022, avant d’être remplacé par Josh Gilbert. Bill Crook avait joué sur l’album « Eternal Blue ». C’est un ami de la famille qui a partagé la nouvelle de son décès sur les réseaux sociaux, avec la bénédiction de la mère de Bill Crook.

« Bonjour à tous. J’ai des nouvelles absolument dévastatrices à partager. Je suis profondément attristé d’annoncer que notre cher ami Bill Crook est décédé. Il était un ami pour beaucoup et un ami cher pour moi depuis notre enfance. Bill était, et est, aimé par tant de personnes, et je suis incroyablement désolé de devoir partager cette information dévastatrice avec vous.

Il y aura beaucoup de mots et de larmes, mais pour l’instant, je dois juste annoncer cette terrible nouvelle. Je suis désolé. Je vous aime tous. Je t’aime Bill. »

