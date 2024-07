Ghost lance un clip animé pour le titre « Mary On A Cross »

Ghost lance un clip animé pour le titre « Mary On A Cross ». Ce clip figure dans le film du groupe, « Rite Here, Rite Now », sorti récemment au cinéma.

« Mary On A Cross » a été initialement publiée en 2019, inspirée de l’époque de la fin des années 1960. La chanson est devenue un immense succès après qu’une version modifiée par un fan ait gagné en popularité sur TikTok.

Un clip animé pour leur nouvelle chanson « The Future Is A Foreign Land » sortira le jeudi 24 juillet, suivi de la bande-son du film le lendemain.

