CROSSFAITH partage une vidéo pour « Warriors (Feat. Mah From SiM) »

Communiqué: Les rockeurs japonais de Crossfaith ont partagé un autre morceau de leur prochain album « AЯK », qui sortira le 26 juin via UNFD et Warner Music Japan, marquant le premier album du groupe en six ans. Aujourd’hui, ils ont dévoilé la vidéo de « Warriors » (avec MAH de SiM).

« Ce morceau met en vedette MAH de SiM, ami de Crossfaith depuis 15 ans, » dit le groupe. « Bien que Crossfaith et MAH aient des directions musicales différentes, ils sont comme des guerriers qui ont combattu ensemble dans la même ère musicale. » L’album « AЯK » symbolise un adieu au passé et un nouveau départ, reflété dans leur nouveau son et perspective. Crossfaith a également partagé un visualizer pour le single « L.A.M.N » (feat. Bobby Wolfgang) et a récemment annoncé Daiki Koide comme leur nouveau guitariste.

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr