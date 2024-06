STICK TO YOUR GUNS sort le nouvel EP « Invisible Rain » et signe chez Sharptone Records

Communiqué: Fondé en 2003, Stick To Your Guns mélange hardcore, metal et punk avec une conscience sociale depuis plus de vingt ans. Aujourd’hui, le groupe de Californie annonce leur signature avec SharpTone Records et la sortie de l’EP « Invisible Rain ». Cet EP de deux titres exprime des sentiments d’aliénation avec « Permanent Dark », un morceau hardcore intense, et « Invisible Rain », qui explore leurs racines metalcore. L’EP a été enregistré par Beau Burchell et Chris Rawson, puis mixé et masterisé par Jeff Dunne.

Le chanteur Jesse Barnett explique que l’EP aborde la théorie de l’aliénation, décrivant comment les individus sont éloignés de leur humanité à cause des conditions sociales. Il remercie SharpTone Records pour leur soutien et souligne l’importance de façonner l’avenir face à une société prédatrice.

