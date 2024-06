Atreyu dévoile une vidéo pour « Dancing With My Demons »

Atreyu a récemment dévoilé un nouveau clip pour leur chanson « Dancing With My Demons ». Réalisé par JT Ibanez (Sevendust, P.O.D.), le clip accompagne le morceau issu de leur dernier album, « The Beautiful Dark Of Life ». Le groupe de metalcore mélodique est actuellement en tournée à l’étranger et sera en France très prochainement:

06/17 Wasquehal, FRA – The Black Lab

06/18 Luxembourg, LUX – Den Atelier (feat. Halocene)

06/22 Lyon, FRA – Slam Dunk

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr