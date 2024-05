LANDMVRKS de retour à Clisson

2024, année de tous les possibles pour LANDMVRKS ! Après un Creature Tour qui a affiché de nombreux sold-out à travers l’Europe et alors qu’il est nommé aux Heavy Music Awards aux côtés de groupes comme Slipknot ou Avenged Sevenfold, le groupe phare de metalcore se produira sur la Main Stage 2 du Hellfest à 22h25 le jeudi 27 juin. Une consécration pour le quintet Marseillais qui, deux ans après avoir retourné une Warzone bondée pour l’occasion, remplace au pied levé Bad Omens et poursuit son ascension fulgurante.

Le groupe commente : « C’est un honneur pour nous, groupe de metal français, d’avoir été choisis par le Hellfest pour remplacer un groupe sur la MainStage 2 à 1 mois du festival. Nous sommes impatients de retrouver ce festival mythique et de partager ce moment unique avec tous les festivaliers ».

Depuis la sortie de Lost in the Waves, Landmvrks s’est imposé comme le groupe metalcore le plus en vogue en France et en Europe.

Les faits d’armes des Marseillais sont impressionnants : tournée européenne sold out, prestations très remarquées aux Etats-Unis, dans les plus grands festivals français (Cabaret Vert, Hellfest, V and B Fest, Main Square à venir… etc) et européens (Graspop, Slam Dunk, Rock For People, Full Force, Jera On Air, Resurrection, Summer Breeze et le Rock am Ring prochainement). Le groupe a même dépassé la barre très symbolique des 100 millions de streams sur Spotify uniquement !

Autre fait tout aussi symbolique : le groupe sera de passage à l’Olympia le samedi 15 février 2025. Enfin, Landmvrks est en lice dans deux catégories aux Heavy Music Awards (Best International Artist et Best Live International Artist). La cérémonie aura lieu le jeudi 22 Août 2024 à l’O2 Forum Kentish Town de Londres et les votes seront clos le vendredi 21 juin.

