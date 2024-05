DEATH DECLINE dévoile une vidéo pour le single « Feast On The Ashes »

DEATH DECLINE dévoile une vidéo pour le single « Feast On The Ashes » tiré du nouvel album « Pattern Of An Imminent Collapse » prévu le 13 septembre.

Préco & Merchandising: https://deathdecline.bandcamp.com/merch

