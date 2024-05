Entheos dévoile une vidéo pour son nouveau single « Life In Slow Motion »

Entheos dévoile une vidéo pour son nouveau single « Life In Slow Motion ». C’est à voir ci-dessous.

Chaney Crabb, la chanteuse du groupe, déclare : « ‘Life In Slow Motion’ est une chanson qui parle de voir la vie à travers les yeux de la dépendance aux drogues et de la manière dont cela affecte non seulement le toxicomane, mais aussi les personnes qui l’entourent. Elle évoque le désir de revenir à un moment où la dépendance a pris le dessus et de réfléchir à ce qui aurait pu se passer si les choses avaient pris une autre direction. Musicalement, c’est l’une des chansons les plus lourdes et rapides que nous ayons écrites. Nous voulions que la musique fasse ressentir aux auditeurs la tension qui se construit dans le morceau, qui est finalement relâchée avec l’un de nos breakdowns les plus lourds. »

