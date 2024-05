DRAGONFORCE lance un titre pour un jeu vidéo

Communiqué: Les légendes du Power Metal DRAGONFORCE se sont associées à Brawl Stars, un jeu mobile multijoueur dont le succès repose sur plus d’un milliard de téléchargements, pour célébrer l’arrivée d’un tout nouveau personnage dans le jeu avec une nouvelle chanson électrisante « A Draco Tale » et un clip vidéo ! Draco, qui fait son entrée dans l’univers de Brawl Stars à partir d’aujourd’hui, est le premier brawler légendaire du jeu à manier la guitare. Ce nouveau morceau original et exclusif de DRAGONFORCE est parfait pour accueillir ce dragon-rider de la manière la plus épique et Heavy Metal qui soit, et montre tout l’amour de Draco pour ce genre musical, les sports extrêmes et Donjons et Dragons.

Le co-fondateur de DRAGONFORCE, Herman Li, célèbre pour ses solos de guitare rapides comme l’éclair inspirés des bandes sonores de jeux vidéo, est un joueur de longue date qui a accumulé un nombre impressionnant d’abonnés sur Twitch. La collaboration a vu le jour lorsque l’équipe de Supercell, l’entreprise à l’origine de Brawl Stars et fan de DRAGONFORCE, a invité le groupe à annoncer l’ajout d’un nouveau personnage. La chanson mêle le son endiablé de DRAGONFORCE au chaos de Brawl Stars et est diffusée sur la chaîne YouTube du jeu, qui compte 16,5 millions d’abonnés. Le clip épique met en scène un groupe de cinq musiciens et des animations spéciales du nouveau personnage Draco – ne manquez pas de le visionner, il est disponible ci-dessous !

Herman Li déclare :

« Brawl Stars est un jeu trépidant et rapide auquel j’aime jouer pendant mon temps libre. Lorsque les développeurs nous ont demandé d’enregistrer une nouvelle chanson sur un personnage amateur de Heavy Metal, nous avons sauté sur l’occasion. Je pense que les fans de Brawl Stars vont adorer ce nouveau Brawler Légendaire. »

Drew Haycock, community manager de Supercell, ajoute :

« Je suis fan de DRAGONFORCE depuis près de 20 ans, et j’étais ravi quand les musiciens ont dit qu’ils allaient enregistrer une nouvelle chanson pour Draco. Travailler avec le groupe a été une expérience formidable et c’était incroyable de les voir faire leur truc lors du tournage du clip ! Ils se sont enthousiasmés pour le projet dès le début et forment le groupe parfait pour apporter le charme excentrique de Draco dans le monde de la musique. »

