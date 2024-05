HEADCHARGER nous fait voyager dans l’espace avec “WAKE UP AND RUN”

Communiqué: Avec son nouveau single « WAKE UP AND RUN » et son clip, HEADCHARGER nous fait voyager dans l’espace et nous transporte dans l’univers visuel de son nouvel album « SWAY », disponible en précommande !

HEADCHARGER souffle ses vingt bougies avec un nouvel album – SWAY – qui sent à la fois l’urgence et l’envie d’en découdre. « Wake Up and Run » le premier single de cet album qui sortira le 13 septembre 2024, est un titre direct, qui nous emporte avec son riff efficace et la voix de Sébastien Pierre qui renoue ici avec son côté rauque et écorché ! Le clip, réalisé par Brewster Studio, nous plonge dans un décor de science-fiction faisant écho à la pochette de ce nouvel opus !

« SWAY« , le nouvel album de HEADCHARGER maintenant disponible en précommande en vinyle standard, vinyle collector et CD ! SORTIE LE 13 SEPTEMBRE 2024

Retrouvez HEADCHARGER en concert :

SEPTEMBRE 2024

20/09/2024 : Le Bikini Test – La-Chaux-de-Fonds (Suisse)

21/09/2024 : La Poudrière – Belfort (90)

29/09/2024 : Mena Rock Festival – Tunisie

OCTOBRE 2024

05/10/2024 : Just n’ Fest – Saint Just (34)

12/10/2024 : Le 109 – Montluçon (03)

16/10/2024 : Le Petit Bain – Paris (75) w. Nashville Pussy

17/10/2024 : Brin de Zinc – Barberaz (73)

25/10/2024 : Le Bifrost Club – Rouen (76)

26/10/2024 : La Guerre des Gaules – Liège (Belgique)

31/10/2024 : BBC – Hérouville Saint Clair (14) RELEASE PARTY

NOVEMBRE 2024

01/11/2024 : Le Silo – Verneuil d’Avre (27)

10/11/2024 : Kreiz Y Fest – Glomel (22)

+ de dates bientôt annoncées !

