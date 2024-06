Devolution dévoile le single « Deceiver, Believer » en vidéo

Devolution qui sortira son premier album « Deceiver, Believer » le 28 juin, dévoile le single éponyme via une Lyric vidéo à découvrir ci-dessous. A noter que le groupe est composé de Jon Howard (Threat Signal/Imonolith) au chant et de Christian Olde Wolbers (Vio-lence, ex-Fear Factory…) à la basse, accompagné à la guitare par Eric Tysor et à la batterie Nate Beberdick, membres de Deviation.

